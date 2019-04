Silvina Batakis: "La Provincia de Buenos Aires está en severos riesgos de no poder pagar la deuda"

Silvina Batakis.mp3







Silvina Batakis, economista y ex Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires, habló en Novaresio 910 y dijo que "El Fondo está pidiendo más ajuste y aumentar los impuestos, últimamente nos enteramos las noticias por el FMI".



Además, dijo que "La preocupación que siente la gente es la destrucción de la matriz productiva, eso genera perdida de puestos de trabajo, pero además no se ve perspectiva a futuro. La preocupación es como construir un país que dé empleo para 20 millones de trabajadores".



"Ellos mantendrán el tipo de cambio hasta las elecciones, a mí me preocupa la tasa de interés. A fin del Gobierno de Néstor Kichner y comienzo de Cristina Fernández había cambiado la búsqueda de dólares", agregó.



Sobre si el gobierno debería restringir la compra de dólares, dijo que "Yo creo que lo que se viene son medidas de corto plazo, pero se deberían tomar medidas de mediano y largo plazo. No es necesaria la restricción de dólares, pero si tomar ciertas medidas".



Finalmente, dijo que "Es tremenda la deuda de la provincia de Buenos Aires, y lo peor es que antes era en pesos y ahora la mayoría es en dólares. Imaginate el año pasado cuando fue la devaluación... se sacó dinero de otros lugares, la provincia está en riesgo de no poder pagar la deuda"