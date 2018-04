Silvina Martinez: "Los hijos de Lázaro Baez eran titulares de cuentas millonarias"

- Situación económica: "Cada vez es peor, es insostenible vivir con los ingresos que son bajos y los gastos cada vez son mayores"



-"Todos estábamos de acuerdo que las tarifas no eran racionales, ahora la desregulación, aumentar las tarifas en forma desmedida, el tope al aumento del salario como si fuera la causal de inflación se hace dificil para la gente"



Caso Lázaro Baez: "Se probó con la documentación de Suiza y Panama que los hijos eran titulares de cuentas millonarias y cuentas off shore"



-"Lamentablemente vimos como las inmunidades parlamentarias son desvirtuadas, no se tratan los desafueros y termina pasando que una persona que cometió delitos siga en el Senado"



- "Es diferente el caso de Lula y Cristina Fernández, si uno ve el antecedentes de Menem y está libre. Yo tengo la esperanza que Cristina Fernández sea condenada a prisión, claro está, que si es Senadora, y supera la edad, terminará con prisión domiciliaria."

martinez.mp3