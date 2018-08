-Causa de los cuadernos: "Es una oportunidad para fortalecer las instituciones, poner luz en los procesos judiciales y meter preso a los que se robaron la plata. Esperemos que devuelvan la plata. La sociedad ve con buenos ojos lo que pasa, la ley del arrepentido da los primeros frutos en una causa importante."



-"Si el aporte que da el arrepentido es importante la persona se va a la casa. Es un beneficio, no tiene nada de ilógico, los argentinos no estamos acostumbrados a la ley. Había un cepo a la justicia, nadie podía hacer nada. A mí me costó mi carrera cuando empecé a investigar al grupo Baez"



-"Sin cepo en la justicia y la ley del arrepentido empiezan a aparecer cosas, pueden ser apeladas por las diferentes cámaras"



-"Cuando Leo Fariña nos contaba las aventuras hablaba de un plan sistemático para vaciar las arcas del Estado, ahora vemos que todo es posible. Cuando José López tiraba bolsos y el Gobierno anterior se hacía el desentendido, ahora hay empresarios indagados que daban dinero porque era una manera de hacer negocio en el país. Se apañó por la prensa y el Gobierno."



-"Renunciar a los fueros es una decisión de la ex presidente, a ella se le imputan cinco asociaciones ilícitas. Hay todo un gabinete del Ministerio de Planificación detenido. Los fueros son para la función, no para protegerse"



-"La investigación de Claudio Bonadio y Carlos Stornelli avanza en lugares donde antes no se podía avanzar"

