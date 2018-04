Soledad Acuña: "Para nosotros vulnerar el derecho a la educación no es legitimo"

Soledad Acuña - Ministra de Educación porteña 15-02.mp3

"Para nosotros vulnerar el derecho a la educación no es legitimo, lo que está en duda es si es legal la toma de la escuela. No creemos que los chicos para protestar deban vulnerar el derecho a la educación"-"El año pasado hubo 30 escuelas en situación de toma, luego se recuperaron los días de clases y los contenidos, ahora el proceso educativo se interrumpe. Además los chicos se exponen a un proceso de inseguridad."-"En el protocolo la idea es que los padres sepan que deben hacerse cargo de sus hijos, que no hay un adulto que lo esté cuidando. Las acciones deben tener consecuencias."-"En el momento de toma, la escuela debe informar a los padres y ellos deben venir a retirarl os, si ellos no pueden deben dar su postura, también se dejará visto como estaba el patrimonio."-"Apelamos al Poder Judicial, cuando hubo amenazas de bomba se le puso multa a los adultos."-"Nosotros venimos conversando con los 17 sindicatos docentes y la semana que viene se dará la mesa formal por la paritaria. Más del 70 por ciento de los docentes tiene dos turnos en Capital, por turno ganan 14200."