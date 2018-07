REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"Somos una sociedad que convive con el tema droga, delito, violencia y es terrible. Hay muchos Pity Alvarez en la Argentina."



-"La Argentina no tiene como abordar lo que la ley obliga en el tema droga, la tratamos como algo al pasar."



-"El atractivo es por el morbo, que esto le pasa a otro, es aislarlo de uno, cuando cualquiera de nosotros puede verlo cerca suyo."



-"En otros delitos Pity Alvarez fue declarado inimputable, se analiza si al momento del hecho la persona pudo comprender lo que pasó. Pity Alvarez dijo que estaba consciente, porque era él o la victima, no dice no me acuerdo nada. También se tiene en cuenta el contexto, ya que tira el arma."





