Stornelli: "No tengo duda que el atentado está vinculado a la causa de los cuadernos"

El fiscal federal Carlos Stornelli habló en Novareio 910 sobre el atentado a Claudio Bonadio y dijo que "no tengo ninguna duda que el atentado está vinculado con la causa de los cuadernos. No vería quién quisiera hacer eso si no lo estuviera".

, agregó.Acerca de los hechos específicos en Recoleta y en la casa del Juez, dijo que





Al ser consultado por el comentario del editorialista de La Nación sobre que no hay pruebas para confirmar lo escrito por Centeno en los cuadernos, aseveró que "La apreciación de Carlos Pagni es equivocada, por supuesto hay otras pruebas que confirman lo dicho por Centeno y avanza la investigación."