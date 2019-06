Suspendieron el inicio del juicio por la muerte de Débora Pérez Volpin

Diego Pirota, abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, habló con Luis Novaresio sobre la decisión del juez Anzoategui en suspender el inicio del juicio por un recurso ante la Corte Suprema por parte del anestesista.





-"Se posterga el inicio del juicio oral en el caso de Debora Pérez Volpin y la intención del juez es suspenderlo. Ayer fuimos al Tribunal porque no había movimientos de un juicio, que era llamar a los testigos a declarar y nos informaron que el abogado del endoscopista había dicho verbalmente que iba a presentar un recurso de queja, entonces el juez lo suspendió".



-"Por un recurso que no existe y no está contemplado suspenden el juicio".



-"El juez Javier Anzoátegui ya había realizado esta maniobra. La ley es clara, no admite diferentes interpretaciones, si no van todos a la Corte".



-"Lo único que puedo hacer es plantear que fue un error, o ir a la Cámara de Casaci&o acute;n".