Una nueva asamblea podría perjudicar los vuelos del viernes el Aeroparque

-"Nosotros no tenemos evidencia o información oficial respecto a las asambleas del viernes, pero es lo que estamos escuchando por los medios".







-"Estamos viviendo momentos tensos, en los que algunos sindicatos que están relacionados con nuestra industria están haciendo cosas que ponen al límite del aguante a nuestros clientes, ya venimos de varias asambleas y la semana pasada fue la peor de todas."



-"No somos capaces de entender muy bien qué parte tiene que ver en esto Aerolíneas Argentinas, porque primero se argumentaba que había un despido en Flybondi, luego que había problemas de devolución de aviones en otras aerolíneas, y el último argumento es que no habíamos pagado los salarios o que los habíamos pagado parcialmente, cosa que no es cierto; evidentemente hay algo que excede a Aerolíneas Argentinas, pero que afecta a nuestros pasajeros."



-"La paritaria terminó en septiembre, en octubre se paga, y lo que es importante es que nuestros empleados tuvieron un aumento del 34 por ciento, cuando la mayoría tuvo un 25 por ciento. No creemos que tengan razón."



- Es menor que la inflación, 34 por ciento: "Nosotros por eso le dijimos que nos sentemos a negociar, teniendo en cuenta los problemas financieros que tiene la compañía"



- Sobre la comparación de María Eugenia Vidal, salario del piloto y salario docente: "Los pilotos son de los técnicos más capacitados, son de los mejores del mundo, por eso merecen el tratamiento diferente."



-"A mí me preocupa que los pilotos estén bien formados porque de ellos dependen muchas personas"



-"Yo no he escuchado en los Medios, ni ninguna autoridad la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas. Mi vocación y la del Ministro (Guillermo Dietrich) es que los argentinos vuelen más, con más destinos, queremos que la compañía no tenga déficit"



-"No tenemos vocación de cancelar rutas, aunque tenemos dificultades económicas por la caída de la demanda por el aumento del dólar. Es verdad que invitamos a los gremios a buscar una nueva manera de trabajar. No hay rutas en peligro, pero debemos encontrar el camino de la empresa sostenible"



-"No sé qué pasará el viernes, la gente está preparada pero estamos expuestos que un grupo de persona diga que no se trabaja."



-"Cuando hay asambleas sorpresivas nosotros reprogramamos los vuelos"



- Sobre si mañana se decide privatizar Aerolíneas, usted sigue en le puesto: "Mi permanencia en el puesto la decide el Ministro de Transporte, es un escenario que no está sobre la mesa. En un escenario en manos de un privado... no está en agenda ser privatizada"