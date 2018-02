Urtubey: Sobre las declaraciones de Hugo Moyano: "Parece una pena que este tipo de actitudes sigan existiendo en la Argentina"

Juan Manuel Urtubey - Gobernador de Salta 05-02.mp3

"Está complicada la situación, si bien empezó a bajar muy levemente el agua, todavía hay mucha agua estancada. El problema se ha agravado por el corte de la ruta". "Me vine a la ciudad de Salta a coordinar con el Ejército Argentina y distintas fuerzas". "Afortunadamente, no hemos sufrido pérdidas humanas". "Estamos trabajando asistiendo a la gente". "Va a llevar mucho tiempo". "Lo importante es que está funcionando la enorme solidaridad de la gente y la tarea de asistencia". "Hay gente que no se quiso ir".Ayuda: "El Ejército montó un campamento muy cerca con algunas evacuados. En pocos minutos, me estoy reuniendo con el Jefe del Ejercito para poner un pu ente... Está colaborando Gendarmería".Sobre las declaraciones de Hugo Moyano: "Parece una pena que este tipo de actitudes sigan existiendo en la Argentina". "Este tipo de lógica semi extorsión no no hace bien"