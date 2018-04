Vasco Martínez: "Hay empresas supermercadistas que terminaron el año pasado con los números en rojo"

Juan Vasco Martínez - director de la Asociación de Supermercados Unidos 15-03.mp3

Inflación: "No sé si se está ganando la guerra contra la inflación. Yo creo que hay varios actores que hacían esperable la inflación de febrero. Por un lado tenemos el incremento de las tarifas y otro de precios mayoristas."-"De las 10 empresas de supermercados el año pasado terminaron con números rojos, me parece que tenemos alguna leve señal de mejoría en el consumo."-"El negocio del supermercado es fidelizar al cliente."-"Somos la primera paritaria firmada con un 15 por ciento, el costo logístico de Argentina es muy elevado."-"No sé cuantos clientes se fueron a los mayoristas, no hay fidelidad a una cade na de supermercado. Quizás el mayorista ganó un 1 por ciento."