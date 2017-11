Verónica Lazarte: Submarino: "Todavía no tenemos información"

Verónica Lazarte - esposa de un tripulante del submarino 21-11.mp3

"No tenemos información del submarino, los chicos nos pasan los partes, pero nada."-"Nos dijeron que los ruidos que se escucharon no eran del submarino. Tampoco de los llamados que se dijeron."-"Nos sentimos acompañados, todos atentos en lo que nos pasa. Nosotros tenemos dos hijas y él tiene otra hija"- Estuviste con Mauricio Macri: "Yo a la noche no estoy, me vengo para mi casa"-"Yo creo que hacen todo lo que pueden, son sus compañeros a los que buscan."-"No miro notas, ni información"Luis Novaresio, conductor: "Los familiares de los caídos de Malvinas le mandan un fuerte abrazo."-"La Armada dará u n comunicado a las 10hs, no lo hará el Ministerio de Defensa"