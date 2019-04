Víctor Fera: "El acuerdo de precios me parece un manotazo de ahogado"

Víctor Fera.mp3







Víctor Fera, empresario supermercadista, habló en Novaresio 910 y dijo que "La conducta de los compradores se modificó, comenzaron a ir a comprar en mayoristas, porque la mercadería es la misma".



Además, dijo que "Yo no confío en el acuerdo de precios, es un manotazo de ahogado, lo veo como campaña electoral. El ciudadano a pie lo pasa mal. Estamos volviendo al pasado".



Sobre el acuerdo de precios que firmará el gobierno, dijo que "Nunca se controlaron los precios, para mí los acuerdos de precios son una mentira más, no confío en los acuerdos. No voy a sumarme a un acuerdo de precios por una campaña electoral"





"Estoy preocupado que el Gobierno no tome una medida de fondo, que haga una ley de góndola para que todos compitan, no piensan en el país, sino en otra cosa. En Entre Ríos estamos viendo lo que piensa la gente", agregó.



Acerca de la ley de góndolas que propone, afirmó que "En la ley de góndolas no hay acuerdos, no tienen grises, una empresa no puede tener más del 30 por ciento de la góndola, debe haber 5 empresas por góndola y se da la competencia, entre ellos se controlan. Todos los gobiernos permiten que no haya competencia"



"No hacen estas cosas porque le tienen miedo a las grandes empresas que pusieron plata para la campaña, esta gente tiene consultoras y no va a hacer nunca esta ley. Nunca harían una ley porque son parte de la carterización", dijo.



Finalmente, dijo que "No me siento representado por ningún candidato, quiero un candidato que piense en el pueblo, en el país, y deje hacer la payasada electoral".