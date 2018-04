Victor Fera: "La inflación se para con la competencia."

-"La inflación empobrece a la gente, no deja estabilizar al país, es uno de los problemas más graves de la Argentina."



-"Las tarifas ya están, se actualizaron y las pusieron en el orden del día, si mantenemos el dólar y hacemos que haya más competitividad vamos a bajar la inflación"



-"Ya subimos todo, ahora tenemos que lograr la competencia"



-"Yo quiero creer que el Gobierno quiere bajar la inflación, ahora si lo pueden hacer no sé. Las tarifas ya tuvieron sus aumentos"



-"Ya llegamos a esta inflación que estamos pagando a nivel internacional las tarifas, tenemos un dólar real, entonces ahora debemos hacer caer la inflación, si aumentamos el dó ;lar y las tarifas de nuevo y no aplicamos eficiencia la inflación no va a bajar"



-"Los precios se controlan con competencia, ley de góndola, no se puede seguir estando con una sola empresa que tenga el 80 por ciento de la góndola"



-"Hasta el año pasado la Argentina importaba pasta de tomate, hoy la Argentina no tiene la necesidad, hay que traer compañías productivas"



-"La inflación se para con la competencia."



- Economía de Cambiemos: "Ya tuvieron dos años y medio de oportunidad, subieron las tarifas, devaluaron, ahora nos tienen que demostrar que están con el mejor equipo de los últimos años. Yo tengo confianza que se cumpla con la promesa."