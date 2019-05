Víctor Fera: "Ni el gobierno ni el consumidor tiene por qué subsidiar a una empresa que no sea eficiente"

Víctor Fera.mp3







Víctor Fera, empresario supermercadista, habló con Luis Novaresio sobre la subida de precios en mayo y afirmó que los precios esenciales no funcionan.





Repasá las frases de la nota





-"Los precios venían subiendo en una forma bastante fuerte, ahora se moderará con el dólar que se está tranquilizando. En estos cuatro meses los precios subieron un 20 por ciento, comestible, limpieza y perfumería".



-"Ahora hay que apelar a la conciencia de los empresarios que no empujen para arriba, sino para abajo".



-"Los productores esenciales no funcionan, esas cosas son publicitarias. Lo único que funciona es que ayer se aprobó que vaya a discusión la ley de góndola, se necesita competencia"



-"La ley de góndolas que se tratará con mayoría, dice que ninguna empresa puede tener más del 30 por ciento de la góndola, y debe haber 5 empresas compitiendo. Esto termina con el abuso"



-"Los primeros siete días de mayo muy buenos en las ventas, pero después del día 10 se derrumbaron las ventas".



-"La ley de góndolas es sólo para los grandes supermercados, pero no es un problema porque el resto de los comercios bajarán los precios".