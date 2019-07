VIviam Perroni: "Pobre Juan Acosta nada, pobre la gente que pierde a sus familiares en las rutas"

-"No me pareció graciosa la anécdota de Juan Acosta, ni la forma que algunos periodistas hablaron de ella, porque después hablamos de casos como Pepo o muertes. Encima Juan Acosta lo cuenta como algo piola y los hechos viales son la primera causa de muerte en la Argentina para los jóvenes, que el celular es una distracción y al no tener las luces apagadas uno no sabe a que distancia está el auto. Cuando lo escuche a Juan Acosta decir les dejé plata para el café me causó dolor pensando en las familias que me cuentan sobre sus familiares muertos"



-"Si no tenes la VTV recibís una multa y te detienen el auto bastante tiempo. Lo mismo con el uso del celular"



-"Acosta lo cuenta como una hazaña, y los policías pagarán por eso. El periodista que dice pobre Juan Acosta no, pobre nada, pobre la gente que pierde a sus familiares en las rutas, no puede ser que Dolores no tenga el servicio para medir el alcohol"



-"Hay que tomar el tema vial con seriedad para evitar las 20 muertes por dia que tenemos en hechos viales"