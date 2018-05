Yolanda Durán: "Nosotros no estamos en los precios cuidados, no le interesa a Braun"

Yolanda Durán - Presidente de la Camara de Supermercados Chinos 07-05.mp3

"Estamos tirando, tratando de vender lo más que se pueda, comprando ofertas para hacer frente a lo fuerte que nos pegó la boleta de luz. Los alquileres se ajustan cada tres meses. Antes de aumentar el dólar subieron los precios, y ahora ya nos dicen que vienen nuevos aumentos por la locura del dólar"-"Yo le dije a la gente del Gobierno que el pan se va a ir a 60 pesos el kilo."-"Nosotros no estamos en los precios cuidados, no le interesa a Braun trabajar con nosotros, sólo le importa los grandes mercados."-"Los que hacen un descuento en la segunda unidad porque no bajan todo y listo. El consumidor muchas veces no se puede llevar dos productos."AUDIO DE LA NOTA