"Ayer se hicieron las elecciones en Venezuela, con la mayor abstención que hubo en nuestra historia, participó un 18 por ciento de las personas que pueden votar. Fue una farsa electoral que presentó Nicolas Maduro, muestra el derrumbe absoluto de su proyecto"- Hubo veedores internacionales, OEA: "No hubo veedores porque la mayoría de los países desconocen la elección. El ex presidente Zapatero se convirtió en un operador político de Maduro"-"Hubo protestas en muchos lugares, el otro candidato desconoce las elecciones. Amanece una nueva Venezuela, se carece de jefe de Estado, él ya no es presidente de Venezuela y es un ilegitimo, el pueblo mostró que perdió su plataforma política"-"Ahora nos queda pedir la dimisión para pasar a una trasmisión porque no se puede llamar a una nueva elección. Nosotros somos demócratas pero la única manera de llegar a un tema electoral es pasar un momento en transición"-"Agradecemos a Mauricio Macri por el apoyo que nos da."