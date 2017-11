Zulma Sandoval: "Elisa Carrió a veces no es coherente"

Zulma Sandoval - madre de un tripulante (móvil) 27-11.mp3

"Yo en tema de política no me voy a meter, es muy sucia. Lo que diga Carrió no me interesa, así como hablan de la Fuerza mal hay que hablar de la política mal. Elisa Carrió muchas veces dice cosas coherentes, pero a veces no. Lo que dijo el sábado en el programa de Mirtha Legrand fue muy duro para los familiares. Decir el Presidente Mauricio Macri no dice. Nosotros tenemos esperanza."-"Yo no sé lo que sienten los demás familiares."- Bloqueo de las cuentas de los tripulantes: "Eso no es problema de la Armada, es del Banco."-"Mi hija empezó un ayuno para que su hermano vuelva con vida."