Rescatando al soldado Ryan. Estamos en la mañana del 6 de Junio de 1944. Comienza la invasión de Normandía. Los aliados de EE.uu. y el Reino Unido se disponen a liberar a Europa de la ocupación de la Alemania nazi. Nada más abrirse las puertas de sus lanchas, son recibidos por un feroz fuego de artillería alemana que masacra a muchos de los soldados en cuanto ponen pie en tierra.





En el departamento de Guerra de los EE.UU, el General George Marshall es informado que 3 de los 4 hermanos de la familia Ryan han muerto en combate. La madre recibirá 3 telegramas de pésame en el mismo día. Imagináte esa situación, una madre que tiene a sus 4 hijos en la guerra recibirán en un mismo segundo la noticia de que 3 han muerto y el cuarto está desaparecido. Y así comienza el rescate del Soldado Ryan.





Así como tenemos esta historia heroica donde Ryan finalmente será rescatado... en Argentina tenemos historias menos heroicas, y un poco más vergonzosas. Les presento a 'ocultando al Soldado Macri'.





Es demasiado claro el Gobernador saliente de Mendoza Alfredo Cornejo: "Macri nunca estuvo invitado a Mendoza y él nunca se invitó. Había que desdoblar la elección en Buenos Aires como hicimos en Jujuy y Mendoza". Traducción, la estrategia política a seguir era despegarse de Macri. Morales lo hizo en Jujuy y ganó. Suárez lo hizo en Mendoza y ganó. Valdez lo hizo en Corrientes y ganó. Vidal no lo hizo en Buenos Aires y perdió. Traducción 2, Había que ocultar a Macri porque es pianta votos la misión era 'ocultando al Soldado Macri'. El que no entendió o no la quiso entender, perdió.





¿Qué están haciendo los pocos intendentes del Gran Buenos Aires de Cambiemos que todavía tienen chance de revertir la elección? Repartiendo boletas suyas pero con Alberto Fernández de candidato a presidente o, mejor aún llamando abiertamente a cortar boleta. ¿Por qué? Porque la gestión de Macri fracasó en 2016 cuando pidió que la sociedad argentina juzgue su presidencia de acuerdo a si iba a poder o no bajar la pobreza.





¿Cuál fue el punto de partida que tomó el presidente de Macri para medir la pobreza? La estadística de la UCA que marcaba un 30% de pobres ¿Con qué número termina su gestión? Un 35,4%, casi 16 millones de personas en todo el país por debajo de la línea de pobreza.





No hay lugar para burlarse. Es inmoral que un político argentino que chapa con este tema porque todos hicieron un verdadero desastre pauperizando cada vez a la sociedad. Las villas crecieron, los planes crecieron, y el estado se volvió un gigante bobo. ¿Eso lo vuelve menos responsable a Macri de su fracaso? De ninguna manera.





Macri y su mejor 'equipo de los últimos 50 años' habían generado la expectativa de un cambio para vivir mejor y su fracaso fue rotundo porque empeoró cada una de las reglas variables que recibió. Esa es la explicación por qué los propios lo desconoces como si contagiara una enfermedad mortal.