Oliveto cuestionó que empresarios "arrepentidos" no pierdan beneficios del blanqueo: "Fueron parte de una maniobra delictiva"

La diputada nacional Paula Oliveto advirtió que los empresarios arrepentidos que blanquearon capitales "van tener un porcentaje que van a tener que devolver porque de lo que no se van a poder abstraer es que formaron parte de una maniobra delictiva".



Luego de que se conociera que los empresarios que admitieron el pago de coimas no van a perder los benefocios otorgados por la ley de blanqueo, la presidenta de la Coalición Cívica-ARI de la Ciudad de Buenos Aires enfatizó que "no se pueden blanquear capitales cuya resolución te lleven a pensar que no son fondos conseguidos de manera lícita".



"La procedencia de estos fondos, en muchos de estos casos, tiene que ver con una licitación direccionada, una licitación con sobreprecios o una licitación en la que hubo redeteminación que parte de una negociación espuria entre empresarios y funcionarios", sentenció.

Qué dijo sobre la situación económica. La diputada sostuvo que vive este momento económico "con angustia y preocupación, pero esperando que estas medidas, a corto plazo, nos dé estabilidad para volver crecer".

AUDIO DE LA ENTREVISTA