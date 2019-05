Omar Maturano: "Cristina nos mintió y Macri también"

"Mañana a partir de las 00hs no habrá trenes urbanos y suburbanos, sí van a llegar los trenes de larga distancia que vienen en trayecto. El paro es por el ajuste que vienen sufriendo los trabajados, la pérdida del salario real, la pérdida de compra, no hay paritarias libres. También por los despidos y las suspensiones, el cierre de pymes".



"La sociedad está compuesta por varios sectores, la gran mayoría son trabajadores. El paro no cambia el plan económico del Gobierno por uno productivo. Tenemos el derecho a la protesta".



Sobre su voto en las próximas elecciones:



"Todavía no tengo decidido mi voto. Alberto Fernández es una opción, Macri es otra, Sergio Massa es otra.

Tenemos que ver el programa del Gobierno y quién no nos miente. Cristina nos mintió y Macri también".