Omar Plaini: "Balcedo es un delincuente"

Omar Plaini - Secretario General del sindicato de Canillitas 16-01.mp3

"Evidentemente viene un año difícil en materia de negociación salarial, desde que asumió este gobierno que se ha puesto difícil el tema salarial y el tema económico con los tarifazos, la inflación que no se detiene, los aumentos de la nafta, la pérdida de poder adquisitivo de jubilados y trabajadores"."El Gobierno no puede ocultar su actitud desde el primer día que asumió". "Si Ustedes entran en la página del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, se van a encontrar con algo insólito que no ha pasado en democracia, con un instructivo que le indica a los trabajadores cómo desafiliarse de un sindicato. Esto deja establecido que hay una actitud antisindical por parte del Gobierno". "No hay caza de bruja pero que las hay las hay y estas actitudes lo demuestran". "Para que haya corrupción tiene que haber dos". "Yo no voy a defender a ningún personaje nefasto". "Balcedo ni siquiera tiene un lustro en el sindicato y mire con lo que nos encontramos. No es un problema de tiempo, es un problema de valores. Es un problema de honestidad. En Argentina, están en cris is los valores". "En este país se cuestiona al Papa y a Messi". "En ese tope de mandato, 'no entran los empresarios al frente de las cámaras, no entran gobernadores, senadores o diputados? Se ha demonizado al sindicalismo". "Nosotros no venimos de otro planeta".