Oriette Ledezma: Hija de Antonio, alcalde de Venezuela "Mi padre ya está en mi casa"

Oriet Ledezma - Hija de Antonio Ledesma, Alcalde de Caracas 04-08.mp3

Oriet Ledezma - Hija de Antonio Ledesma, Alcalde de Caracas, habló con Luis Novaresio, contó como regreso su padre con su familiaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Hola, Oriet. Buenos días. ¿Podemos confirmar que su papá está en su casa?".Oriet: "Sí, lo trajeron hace un par de horas. La verdad que no lo esperábamos. No tenemos mucha información porque además no le dijeron nada a él. Estábamos preocupados pero gracias a Dios estaba bien. Luego estuvo en un celda solo hasta hoy. Allí estuvo sin poder escribir. Hay que recordar que acá hay presos políticos".Rosario: "¿Piensa que esta liberación está relacionada justamente con los movimientos opositores y el rechazo no solo local sino también internacional?".Oriet: "Sí, está más que relacionado. Yo creo que n o hay una liberación sino el no arresto. Su país a trabajado muchisimo por esto. Yo creo que sí. El es alcalde metropolitano reelecto, sin ejercicio pero seguirá en actividad [...]".AUDIO DE LA NOTA