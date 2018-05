Oscar Diaz: "Si el gobierno no quiere que aumente la nafta, que disponga que YPF no lo haga. Tiene el 55 % del mercado"

Oscar Diaz - Presidente de Cecha 08-05.mp3

"A nosotros no nos piden nada porque no somos formadores de precios, aparentemente el Gobierno le pidió a las petroleras que no aumenten los precios para parar la inflación"-"No creo conveniente que se relacione la liberación de los precios con los aumentos, esto pasa porque aumentaron los costos. En octubre el barril de crudo estaba 1000 pesos y ahora 1600 pesos"-"El combustible en igual plazo aumentó un 30 por ciento en promedio. Es como que aumentó la harina, y no aumente el pan"-"Si hacemos la relación en lo que aumentó el crudo y el tipo de cambio se tendría que aumentar un 15 por ciento. Yo creo que se debería aumentar un 7 por ciento, acá hay un aumento de costos, no especulativo"