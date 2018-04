Oscar de Isasi: "A como están las cosas el lunes hay paro de estatales en todo el país"

Escuchá el audio de la nota









El conductor le consultó sobre la situación del inicio de clases y De Isasi afirmó: "A como están las cosas el lunes hay paro de estatales en todo el país, es de ATE. Es 5 y 6 de marzo con movilización a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, pediremos que se abran las paritarias de los estatales judiciales, profesionales de la salud."Sobre la cláusula gatillo, Oscar de Isasi dijo: "Nosotros no queríamos discutir sólo la inflación del 2017, sino discutir lo perdido. La discusión no era la cláusula gatillo, en ese momento, era recuperar lo perdido. Este año es peor no hay cláusula gatillo, nos plantean una inflación del 15 por ciento, cuando la inflación que dan los economistas es del 20 por ciento""El año pasado tuvimos una discusión con Hernán Lacunza él decía que la inflación iba a ser un 17 por ciento y nosotros un 25 por ciento, y fue como dijimos.", agregó sobre la perspectiva de la inflación.El Gobierno puso en la negociación una cláusula de revisión, a lo que el gramialista respondió: "El gatillo no exige sentarse otra vez, y se hace automático por el Indec. El monitoreo de octubre no significa que haya aumento, ni que sea de acuerdo a lo que dice el Indec. En el 2016 no lo cumplieron"Feinmann le consultó de por qué no aceptaban el presentismo dentro de la negociación, a lo que De Isasi respondió "Primero hay que decir que el presupuesto educativo viene bajando todos los años y segundo lugar porque plantean que no hacemos lo que debemos para la calidad educativa y es mentira"