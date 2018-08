El abogado de Oscar Thomas dijo que el empresario prófugo "está en su casa" y que "nunca fue recaudador"

El abogado Juan Manuel Ubeira, que representa al ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá Oscar Thomas, afirmó que el empresario prófugo "está en su casa" y que quiere declarar, "pero en libertad".

En conversación con Luis Novaresio en radio #Novaresio910, también aseguró que su representado "nunca fue recaudador" y que " en ningún momento pasó dinero" por sus manos.

"Thomas está asombrado, (Yaciretá) siempre fue un organismo sospechado de corrupción y el no tocó nunca ni un centavo".

Qué dijo sobre la figura del arrepentido. El abogado cuestionó esta figura que -afirmó- "está rodeada de oscuridad". "A usted le muestran la reja y le dicen 'si no me contás algo te quedás y si me contás, te vas'".

