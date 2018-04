Osvaldo Bassano: Tarifas: "El Gobierno debería darse cuenta que la política que ha tomado es peligrosa"

Osvaldo Bassano - director de la Unión de Usuarios y Consumidores 19-04.mp3

"Fue muy triste lo que pasó en el Congreso, más allá que uno pueda tener deseos que se solucione el problema, es triste que la gente tenga que salir a la calle a reclamar. Además es triste porque el Gobierno debería darse cuenta que la política que ha tomado es peligrosa, tiene un costo social grande y lo del Congreso he tenido manifestaciones muy duras, es una falta de respeto"- Tarifa social: "Me parece que son pavadas, es como seguir empiojando la cosa, acá hay que barajar y dar de nuevo, hay que suspender las tarifas e ir más al fondo. La ley de gas y energía dolarizan la tarifa y es una mentira dando un costo grande para el consumidor y el Estado"-"Hay que suspender los aumentos, hay gente que ya no puede pagar las tarifas, creando una confrontación que crece. Hoy tenemos la marcha de la vela. Si el Gobierno sigue en esta defensa corporativa habrá un costo social grande"ESCUCHA EL AUDIO DE LA NOTA