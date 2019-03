Además expresó la sensación que le queda por no haber jugado la final: "Me queda esa bronca de no haber jugado la final en el Bernabéu, pero ya está ya pasó. Es un nuevo ciclo".





Por último aseguro que se quiere quedar en Boca por más de que lleguen ofertas.





Reviví el audio:





2019-03-13_1221_oam.mp3



, expresó el Mauro Zárate, que ayer fue figura en la victoria de Boca frente a Deportes Tolima.