"Oyarbide no está en sus cabales, vamos a solicitar las pericias psiquiátricas"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES





Declaraciones de Norberto Oyarbide: "Nos vamos a presentar donde esté realizada la denuncia para solicitar la declaración de Oyarbide y hacer nuestro descargo. Aportaremos las pruebas de esa declaración, Oyarbide está tratando de exculparse por sus decisiones. Es una maniobra descabellada que nos tiene acostumbrado esta persona que no está en sus cabales, no lo estaba cuando era juez, no lo está ahora."



-"En la causa de los cuadernos vamos a representar una recusación contra Claudio Bonadio, ya que tenemos pruebas que Bonadio tiene una venganza personal contra Fernandez"



-"Claudio Bonadio le achaca a Fernandez que fue el impulsor del juicio político en el 2014, en el Consejo de la Magistratura. Lo dice el per iodista Gonzalez en Clarín"



-"El Consejo de la Magistratura en ese momento perdió la oportunidad de sacar a Bonadio."



-"Vamos a pedir las pericias psiquiátricas a Oyarbide"





AUDIO DE LA ENTREVISTA