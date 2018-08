Para una consejera de la Magistratura, "Oyarbide perdió las cualidades morales"



"Oyarbide representó lo que un juez no debe ser. Es el perfil que no se busca y no se debe mantener. Cuando hablamos de un juicio político a un juez, tiene que haber perdido esas cualidades que se tuvieron en cuenta cuando se lo nombró. Y esas cualidades tienen que ser de conocimiento técnico, pero también morales, que les son exigidas a los jueces. Y evidentemente, el juez Oyarbide no las tenía", afirmó Donato en diálogo con Luis Novaresio.

Adriana Donato - Consejera de la Magistratura de la Nación 10-08.mp3