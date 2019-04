Además afirmó que no leería el libro. "La voz de la ex presidenta me genera aburrimiento, es muy autorreferencial". amplió.





Con respecto a la Feria del Libro, señaló que el año pasado pasó algo similar. Pensaba que este año no iba a suceder, por eso fui. La organización de la feria nos dijo que iban a tomar medidas de acceso más estricta. Los superó la circunstancia", agregó





Por último se refirió a la situación que están viviendo los argentinos. "No hay que negar la realidad, sino pensar qué hacemos. No estoy negando los motivos, ni la angustia. El miedo no debe ser un elemento que termine generando que la profecía se cumpla. Muchas veces tenemos que pensar fríamente. Las catástrofes en Argentina nunca aliviaron a nadie", sentenció.

Reviví el audio:





Avelluto en Viale.mp3











, opinó Pablo Avelluto.