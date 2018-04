Pablo Micheli: "La movilización es en defensa propia"

Escuchá el audio de la nota









"La movilización es en defensa propia"-"Aún no estoy en la movilización, estoy atendiendo radios. La movilización es en defensa propia, todo empezó como una pelea de camioneros con la cámara de transporte y algunas cuestiones de ellos, pero luego se dio un acuerdo con la CTA, la Corriente Federal y la CGT para hacerle un llamado de atención al gobierno por esta política económica que no está dando resultados. Tenemos tarifazos, despidos y perdida del poder adquisitivo, por otra parte, no se ven inversiones, ni soluciones."-"No hay que reducir una protesta a Moyano. A mí Moyano no me lleva de las narices porque él tiene problemas con la justicia, la movilización es por todos los problemas que tenemos"-"Sería saludable que el Gobierno cambie algo. Alguna medida tiene que rever el Gobierno para que las cosas mejoren porque si no tendremos que hacer un paro nacional en marzo"-"Siempre hay infiltrados en las marchas. Después también hay problemas con la policía. Para mí la democracia no entró en dos lugares, la Fuerza de seguridad y los sindicatos"-"Es injusto cuestionar a todos los sindicalistas, también hay sindicalistas que se llenaron de dinero como Armando Cavallieri, Pedraza, Lingeri que privatizó y estatizó obras sanitarias, estuvo de los dos lados. Yo vivo mejor que un trabajador de la CTA, pero yo presento mi declaración jurada y muestro que no me he enriquecido."