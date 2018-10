Pablo Moyano afirmó que su pedido de detención "es por orden del presidente Macri"

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró que su pedido detención inmediata ordenado por un fiscal de Lomas de Zamora "es por pedido del presidente" Mauricio Macri y consideró "irrisoria" la acusación en su contra de ser la cabeza de una supuesta asociación ilícita que involucra a la barra brava de Independiente.

En diálogo con Luis Novaresio en radio La Red AM 910, el dirigente gremial también señaló que si la Justicia lo llama a declarar, lo va a hacer: "¿Qué, me voy a fugar? Por supuesto que voy a declarar, yo estoy a derecho. Ojalá me citen a declarar, con mucho gusto lo haría".



"Esto es por orden del presidente de la Nación por no haber firmado la reforma laboral, por no haber firmado el 15 por ciento de paritarias".

Desde Singapur, donde fue nombrado vicepresidente de la Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), Moyano precisó que va a llegar a la Argentina el jueves a las 20 y rechazó "el show mediático" en torno a su eventual detención.

"Esta es una acusación irrisoria que ha hecho un delincuente (por el barrabrava "Bebote" Álvarez)", sentenció el hijo de Hugo Moyano, quien sostuvo que "le diría (a Macri) que si tiene corazón se fije en los millones de Argentinos que perdieron el trabajo y que le aumentan las cosas".

El gremialista destacó que cuando llegaron a Independiente se encontraron con "un club quebrado y nadie investigó, investigan ahora" y remarcó que hoy pusieron al club "de pie, las cuentas están en orden, terminamos el estadio".

