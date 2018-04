Pablo Moyano sobre los dichos de Carrió: "Tendrá que mostrar pruebas a quién matamos."

Sobre los dichos de Carrió: "Tendrá que mostrar pruebas a quién matamos."

- Declaraciones de Carrió: "No sorprende nada lo que dice esta mujer, no tomó la pastilla o tomó la equivocada. Hay una campaña contra la organización y nosotros, están pasando los limites. Esta mujer corresponde a este modelo económico que es desprestigiar a los dirigentes gremiales para avanzar con una política en contra de los trabajadores"



-"Ayer en La Nación salió una foto mía que dice avanza la investigación contra Independiente, después sale que los camioneros tienen los sueldos más altos"



-"Yo no estoy preocupado por la Justicia, tendrá que mostrar pruebas a quién matamos. Una cosa es el enriquecimiento de lavado de dinero, y otra cosa es decir que tenemos crímenes. Elisa Carrió tiene una protección mediática porque nadie le consulta y le dice que muestre las pruebas. El dinero que deba pagar en la justicia lo donaremos"



-"Esta no se la dejaremos pasar, habría que preguntarle la actividad del hijo de Elisa Carrió en México. Se tendrá que morder la lengua de víbora que tiene. Es una mujer que denuncia constantemente"



-"Nosotros tenemos Comedores escolares, y de ayuda a la gente que lo necesita."



- Insulto a Mauricio Macri: "En Clarín pusieron la hinchada de Moyano insulta al Presidente, cuando fue en River no pusieron la hinchada de Rodolfo D'Onofrio. Creo que hay una bronca."



-"Por supuesto que repudiamos los insultos, anoche salió el Presidente de Independiente diciendo que se repudiaba"



- Causa de lavado de dinero: "Hace dos semanas Perfil dijo que el Gobierno imagina a Pablo Moyano preso, yo no estoy denunciado ni imputado, menos por Independiente. Independiente era un desastre, que dinero vamos a lavar ahí."









