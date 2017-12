Pablo Tonelli: "Con la reforma los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo"

Pablo Tonelli - Diputado Nacional 04-12.mp3

Novaresio: ¿Tienen los números para aprobar este proyecto que viene del Senado?Tonelli: yo creo que si, que el proyecto quedará convertido en ley seguramente en la segunda quincena de diciembre.Novaresio: Cada vez que se han hecho los cálculos, y cito a Ismael Bermúdez de Clarín por el sesgo ideológico, sostiene que si se aprueba el proyecto, en marzo el au mento en vez de ser de 1200 pesos será 570.Tonelli: hay que tener en cuenta el origen de la fórmula que hasta ahora está vigente en el país. Nosotros proponemos fórmulas según la inflación, antes no se podía hacer porque no se medía. Esta fórmula nos parece más acertada y responsable.Novaresio: usted introduce dos temas: la desfinanciación del sistema y la fórmula respecto a la recaudación. Yendo a los números, si se aplica esa fórmula los jubilados rescibirán 630 pesos menos.Tonelli: lo importante es que los aumentos no les hagan perder poder adquisitivo.Novaresio: es que lo pierden.Tonelli: pierden plata, no poder adquisitivo. La fórmula debe poder seguir aplicándose en el futuro.Novaresio: es sacrificar a los jubilados.Tonelli: hubo un aumento importante de jubilados, por lo tanto también de d inero a distribuir.Novaresio: eso tiene más lógica, porque justificar diciendo que si gano menos plata no pierdo poder adquisitivo es raro.Tonelli: lo que yo digo es que la jubilación esté siempre por encima del costo de vida. Esto es lo que garantizaría la nueva fórmula.Novaresio: Para usted 700 pesos es una jubilación digna?Tonelli: me gustaría una jubilación más alta.Novaresio: qué dificil es la política, cuando uno es oposición dice una cosa y cuando es oficialismo, otra.Tonelli: es fácil ser periodista y decir que los jubilados deberían ganas veinte mil pesos.