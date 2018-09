Padre "Toto" de Vedia: "El Estado no tiene una visión global"

En diálogo con Luis Novaresio, en #Novaresio910, el párroco dijo en relación a los nuevos números sobre pobreza, que "más allá de las cifras uno a esto lo percibe en el día a día. La verdad que vivimos momentos muy difíciles en donde a la gente le cuesta mucho llevar adelante a la familia, a la vida".





"El horizonte en cuanto a lo laboral es muy gris, muy negro", destacó.





Acerca de la presencia del Estado, dijo: "por ejemplo nosotros tenemos algunos proyectos y en esos proyectos se ve al menos con nosotros que hay confianza y apoyo de lo que hacemos, pero uno no lo ve en lo macro o en lo general. Por más que los curas en las villas hagamos un montón de cosas, y en eso no podemos negar que el Estado nos apoya, eso va a ser un apoyo mínimo. Uno no nota una cuestión global, y eso se ve con el desamparo con las pensiones o medicamentos"





AUDIO DE LA ENTREVISTA





Lorenzo “Toto” De Vedia - padre - Sacerdote 28-09.mp3



Luego dijo que la gente "vienen a un comedor porque esa guita la aprovechan para otra cosa que es de extrema necesidad como viajar en colectivo o comprar la garrafa, que es cada vez más cara".