Pamela Suárez: Tragedia del Delta: "En un accidente hay cuestiones operativas y técnicas."

Tragedia del Delta: "No sé el tiempo que se tardará en retirar el avión, el tema es la investigación. Es una zona muy compleja."-"Se manejan muchas hipótesis que lo analizan los equipos técnicos, hasta que no tengamos todos los elementos de la aeronave no vamos a decir nada."AUDIO DE LA NOTA-"Una parte del análisis está en el avión y otro es más profundo. Se analiza por qué se dio la falla operativa o técnica."-"Ayer el equipo forense retiró los cuerpos."-"Nosotros hacemos verificaciones internacionales en varias aeronaves. La gente de Mitsubishi colaborará."-"Nosotros tenemos que tener en cuenta que en un accidente hay cuesti ones operativas y técnicas. No hacemos investigación judicial."