Pampita no desmintió su separación de Pico Mónaco

La ausencia de Juan "Pico" Mónaco en la fiesta de los Premio Tato y la falta de mensajes en las redes sociales fueron suficiente para consultar a Carolina "Pampita" Ardohain sobre su situación sentimental.

Lo que ocurrió fue que la modelo y conductora arribó a la ceremonia en soledad y desde el 28 de noviembre no sube fotos con su novio a Instagram, ni intercambian acciones virtuales como lo venían haciendo con frecuencia y amorosamente.





Pampita no desmintió su separación de Mónaco



Al término de "ShowMatch", el viernes a la madrugada varios medios esperaron a la jurado a la salida de los estudios de La Corte para obtener su testimonio.





Sin eludir a la prensa, Pampita puso su mejor cara y admitió: "Me imaginé que me iban a preguntar y la respuesta es que no tengo nada que contarles. Me voy a mantener así".





Ante la inesperada reacción, los cronistas apostados en el lugar mantuvieron un breve pero muy significativo diálogo con la diosa en el que agregó: "Es lo único que les puedo decir".





"No quiero hacer ningún comentario y espero que lo respeten. Yo puedo decirles por mí y nada más", dijo.





Ante la reiteración de la pregunta sobre las versiones de separación, Pampita se despidió con su cautivante sonrisa y besos para todos: "¡Me voy a dormir! Ya les contesté, por favor. Es lo único que les puedo decir. Me tengo que ir".