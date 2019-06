Había una vez un ladrón que quiso entrar a robar de noche en una casa. Resiñta que también había un perro guardián que empezó a ladrar. El ratero le tiró un pedazo de pan para callarlo. El perro le dijo: ¿"Para qué me das ese pan? Si te dejo pasar, vas a robar y a matar a mi amo y a mi familia. Yo me voy a quedar solo y muerto de hambre. Por más que ese pedazo de pan me tiente mucho, me conviene ladrar y despertarlos. El perro guardián cumplió con su deber y no paró de ladrar, consiguiendo que el ladrón se vaya.





De esta fábula no se desprende ninguna moraleja sino un dicho popular. El perro entendió que ese trozo de comida era... "pan para hoy, hambre para mañana".





1- Las tarifas de luz, gas y agua quedan congeladas en capital y gran Buenos Aires.

2- El dólar tiene un techo de $51 aunque hoy está planchado en $46.

3- Se congelaron 64 precios esenciales.

4- Se fijó un techo para el aumento de los combustibles.

5- Se congelaron las tarifas del colectivo y del tren en capital y Gran Buenos Aires.

6- Se congeló el precio del abono de telefonía móvil.

7- Se dispuso el congelamiento de los peajes en capital y gran Buenos Aires.





Es decir, lo que está haciendo el gobierno de Macri es el típico populismo de campaña. "Pan para hoy, hambre para mañana". ¿Es necesario? Sí. ¿La clase media y la clase baja necesitan un centro? Urgente. ¿Se puede seguir aguantando una inflación de 57 puntos? No ¿Es esta la solución de fondo apra los problemas económicos argentinos? Ni a palos.





Se vuelve a repetir el viejo axioma: año impar, fiesta año par, ajuste para pagar la fiesta. Y así anda errando el país adolescente acelerando y retrocediendo. ¿Será por eso que Cristina Kirchner prefirió esta vez no ser presidenta? Es difícil hacer populismo sin billeteras sin recursos sin apto del FMI sin subsidios.





El próximo gobierno liberal o peronista también va a recibir una pesada herencia económica como el macrismo recibió del kirchnerismo. Mientras tanto, y por lo menos hasta Noviembre que no se nota. Disfrutemos hoy el pan aunque esté congelado porque mañana vuelve el hambre.