Para el Inadi, Hugo Moyano no discriminó a Graciela Ocaña cuando le dijo "cucaracha"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA









Sobre decir cucaracha a Graciela Ocaña: "Genera polémica, pero hay una ley que explica cuáles son los actos discriminatorios, cucaracha en un termino agraviante, insultante, pero no está en la discriminación."



-"Nosotros decimos que da a otro tipo de reclamo."



-"No decimos que está bien que le digan así a una persona, pero no está dentro de un acto discriminatorio"



-"En el tema de mariposón a Luis Majul de parte de Hugo Moyano se llamó a una conciliación entre las partes."



-"Cuando se da un fallo discriminatorio luego se va a la justicia, tendrían que pedir disculpas, hacer un curso"





AUDIO DE LA ENTREVISTA