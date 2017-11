Para la defensa de Sala, "el gobierno no tiene margen" para no cumplir la prisión domiciliaria

Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada defensora de Milagro Sala, afirmó este domingo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sugirió la prisión domiciliaria de la líder de la Tupac Amaru, "no deja margen" al Gobierno para no "cumplirla".



"El gobierno no tiene margen para que no cumpla la sentencia de la CIDH. La resolución le recuerda al Estado que debe cumplir y para aguardar los derechos de Milagro debe el Estado debe adoptar medidas que sean alternativas a la prisión preventiva", subrayó la letrada en declaraciones a radio 10.



En este sentido, Gómez Alcorta destacó como una "buena noticia" la resolución del organismo internacional, que la calificó de "histórica".



Señaló que a partir de la sentencia, ya "no hay forma que uno no acepte la detención domiciliaria.



"Es la primera vez que en 50 años de vida dicta una medida cautelar. Era difícil esperar una resolución como esta", celebró la abogada, que recordó que dicha medida cautelar a favor de la liberación de Sala había sido solicitad por la defensa a 10 días de la detención de la dirigente social en Jujuy.



Aclaró que la CIDH no tiene facultades para evaluar la situación procesal de Sala o de determinar si "está bien o mal detenida", y explicó que lo que sí hizo en este caso es alertar que "las condiciones de detención tienen afectación" a la líder jujeña.



Y agrega que "la sentencia plantea que las condiciones en las que está detenida demuestran que hay algún tipo de persecución política".



Por último, recordó que seguirá reclamando a la Corte Suprema que se expida sobre "si Milagro tiene fueros y si tiene o no prisión preventiva".



"Evidentemente, la Corte estuvo expectante a lo que determinara la CIDH, y nosotros vamos a seguir exigiendo por su libertad porque no hay elementos jurídicos para su detención", concluyó Gómez Alcorta, que es precandidata a diputada nacional por la lista porteña "Ahora Buenos Aires".