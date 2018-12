"Para la industria fue un 2018 muy malo"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA











-"No se piensa en un plan integral para la industria, incluir a todos los sistemas de producción; la presión impositiva es terrible, el ajuste lo hace el privado. El Estado ajustó en algunas provincias, pero es poco"





AUDIO DE LA ENTREVISTA





Miguel Acevedo - Titular de la UIA 18-12.mp3



"Para la industria fue un año malo, la devaluación mostró que estuvimos tres años pensando que había un crecimiento que no fue real."-"Nosotros no vemos un rebote generalizado, cuando se habla con el Gobierno te dicen tenes el campo, el turismo, pero cuando estoy con las industrias no se ve el optimismo que tiene el Gobierno, es más voluntarismo que otra cosa. Ojala que en marzo tenga que pedir perdón y estemos creciendo como loco, pero no lo veo de esa manera"-El riesgo país muestra una Argentina que está blindada, que no tiene problema de deuda en el corto plazo y el riesgo país también te dice que no cree que Argentina pueda pagar"