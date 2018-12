REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA









"He viajado mucho a la Argentina y disfruté del talento del fútbol argentino en mi país, hace una década que vivimos de Lionel Messi"



-"Para mí que dejaran que la Copa Libertadores se juegue en Madrid es un fracaso para el fútbol en general, especialmente para Argentina."



-"Acá se habla que River Plate ganó en el Campo y Madrid en general. El fútbol generó riqueza, como Mauricio Macri no fue capaz de verlo?."



-"Los presidentes de la Conmebol, de los dos equipos se sintieron como reyes ya que todos sabían que debía salir perfecto. Yo espero que no dejen que le sigamos robando, Madrid vivió una fiesta que a nosotros no nos correspondía , siento pena"





AUDIO DE LA ENTREVISTA