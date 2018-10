"Es difícil no ilusionarse días como hoy cuando por fin son detenidos por la Tragedia de Once el ex Secretario de Transporte Juan Pablo Schiavo y empresarios como los hermanos Cirigliano", expresó el conductor de Viale.





Sin embargo, la Tragedia de Once no va a ser el tema principal del editorial, la justicia sí. Jonatan Viale enumeró los políticos y empresarios que fueron detenidos por casos de corrupción. Los únicos que no aparecen en esa lista son los presidentes: "Se siente mal ver que ningún ex presidente es responsable por la corrupción sistématica y estructural de la Argentina" agregó.





Carlos Menem que fue absuelto en el caso contrabando de armas 23 años después, Fernando De La Rúa en el caso de coimas en el senado y Crstina Kirchner que tiene pedido de detención de la justicia.





Para Jonatan Viale, en conclusión: "Pareciera que en la Argentina los Jefe de Estado son intocables".





