Patricia Bullrich: 'Acá nadie se mete con el sindicalismo sino con la fortuna de los sindicalistas'

El Gobierno quiere que los narcos paguen costo de las investigaciones: "Nosotros dictamos una resolución para que los narcos paguen los gastos que implica perseguirlos, transportarlos, hacer test a la droga que intentan meter al país, pagar los peritajes, laboratorios, custodias". "Esto es también para la trata de personal". "La Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la PSA, a través del Ministerio de Seguridad, le va a mandar a cada juez el costo de la investigación". "Toda la plata que no usemos en investigación, la vamos a usar en prevención". "Que esta frase 'él que las hace, la paga' no sea sólo en el sentido penal, que pague el daño que le hace el socieda d en la condena y paga los gastos que demanda el proceso de prevención penal y el gasto que hacen las Fuerzas de Seguridad para que la Justicia condena a esta persona". "El daño se lo hacen al Estado". "Ni bien comience el proceso, nosotros vamos a pedir una medida cautelar sobre la proyección de gastos que vamos a hacer en esa investigación, habrá medidas cautelar contra las casas, los autos". "Es muy importante esa medida cautelar para que la Justicia embargue ese dinero y nosotros después lo podamos cobrar".Corrupción sindical: "Lo de Luis Barrionuevo es inaceptable y es una clara amenaza que como gobierno no lo vamos a aceptar. Parece que fuera recurrente porque también lo dice Zaffaroni". "Es importante que el sindicalismo sepa que la ley es igual para todos". "Esta vez va en serio, este gobierno va adelante en la lucha contra las mafias". "Acá nadie se mete con el sindicalismo sino con la fortuna de los sindicalistas