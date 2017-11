Patricia Bullrich: "Acá no hay dos bandos para encontrar a Maldonado, todos tenemos que estar del mismo lado"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó con respecto a la desaparición de Santiago Maldonado, el 1 de agosto pasado en Chubut, que "se quieren establecer bandos entre los que quieren encontrarlo y los que no y esto es falso".



"Desde el primer momento que nos enteramos empezamos a trabajar en el tema. Acá no hay dos bandos para encontrar a Maldonado, todos tenemos que estar del mismo lado pero quieren establecer que el Gobierno no quiere encontrar a Maldonado", afirmó Bullrich.



En relación a una tensa reunión que mantuvo con los organismos de Derechos Humanos la ministra dijo: "propusimos desde el primer momento trabajar juntos y la respuesta fue no y que nosotros lo teníamos y lo teníamos que devolver. Una cosa fuera de lugar, politizada e ideologizada".



Asimismo, la funcionaria señaló en declaraciones al canal TN que "quieren plantear que somos responsables de esto e incluyen a mi jefe de Gabinete también, Pablo Noceti".





maldonado.jpg Santiago Maldonado.

Según dijo, el funcionario "estaba desde el día anterior en Bariloche por una reunión de la fuerza discutiendo el tema del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)"."Al día siguiente fue a Esquel a hablar con el juez federal de esa ciudad Guido Otranto y dos horas después del operativo pasó por ahí y saludó a la Gendarmería. Nochetti vio todo, estuvo ahí. El objetivo es involucrarnos y ponernos en lugar de ser cómplice de esta situación", indicó.Consultada sobre la carátula de la causa "desaparición forzada", la funcionaria aclaró que "esto no fue de hoy sino del primer día cuando la fiscal lo pidió". ."El juez dice que no hay razón ni indicio para poner esta carátula sino porque así se presentó la causa", subrayó.Sobre el trabajo del ministerio en el caso, Bullrich aseguró que "investigamos a 40 gendarmes que estuvieron allí con métodos profesionales para saber qué pasó y no encontramos nada"."Nosotros estamos bajo un juez que nos dice y marca los tiempos. Está claro que desde el Gobierno está la intención de solucionar esto y encontrar a Maldonado", dijo.