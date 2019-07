Patricia Bullrich sobre el Servicio Cívico Voluntario: "Nadie quiere volver a la colimba"

Servicio Cívico Voluntario:









"Un chico que no estudia ni trabaja está todo el día dando vueltas sobre sí mismo, sobre un grupo, en un mismo lugar, y eso genera frustración y muchas veces violencia. Entonces poder encontrar un camino que les permita entender que existen otras salidas".



"Todos los jóvenes argentinos tienen la posibilidad de estudiar. La pregunta que nosotros nos hicimos es por qué muchos jóvenes no estudian ni trabajan. Creemos poder ayudarlos a salir de esta situación".





Criticas a la medida:





Yo le diría a Ofelia Fernández, a Pérez Esquivel y a Bregman que nosotros vamos a abrir las puertas de este sistema y estamos dispuestos a que vengan a verlo". "No queremos hacer de esto una política partidaria".



"Esto lo dirige un equipo de especialistas de primer nivel. Está Juan Carlos Pugliese que ha sido presidente de la CONEAU. Nadie quiere volver a la colimba, queremos que los jóvenes tengan una oportunidad. Esto no reemplaza a la escuela. Los padres se desesperan cuando los chicos no hacen nada. La disciplina la necesitamos para todo".



Sobre la sentencia de los asesinos de Brian Aguinaco:



"Es un caso que hemos seguido desde el primer día. Me parece bien la perpetua. Sobre el caso del menor, hemos presentado un proyecto. Nadie que asesina puede volver a su casa".

"La idea es que los jóvenes puedan trabajar para ganar responsabilidad, libertad, saber qué quieren en la vida. Fundamentos profundos cívicos que le permitan poder entender cómo funciona el sistema en el que viven".