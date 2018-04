Patricia Bullrich: Narco Valijas: "Desbaratamos la banda que estaba operando."

Patricia Bullrich - Ministra de Seguridad de la Nación 23-02.mp3

"Nosotros creemos que esta era una organización narco criminal, con su base en Europa y Rusia, que intentó utilizar el canal de la valija diplomática para exportar de la Argentina cocaína a Rusia"-"La operación se hizo con la policía, la Embajada y el Gobierno ruso y de nuestro lado el Juez Julian Ercolini, gendarmería y fiscales. Logramos una operación que nos quedamos con la droga y desbaratamos la banda que estaba operando."-"Nosotros no tenemos información si fue el primer cargamento, lo iremos investigando. La droga cuesta 60 millones de Euros."-"La droga no estuvo un año y medio, estuvo la harina. Las dos personas que son la cabeza de la organización es un ex diplomático ruso y el señor K, que es un empresario conocido en Rusia y está prófugo."-"Se probó con un viaje de cadetes de policías de Ciudad para llevar la droga, luego lo quisieron sacar en un avión particular."- Juego de paddle: "Yo no la colgué la paleta, juega bien Mauricio Macri, en el segundo partido le dolía la espalda"-"La primera vez jugamos contra Ibarra y Hernán Lombardi, y los matamos, el segundo partido lo ganó Marcos Peña con Fernando De Andreis"Rodolfo Coco Ramón, columnista deportivo: "Lombardi no se puede ni agachar."Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación: "Creemos que la droga viene de Colombia y que entró por valija diplomática."