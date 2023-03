Patricia Bullrich: "El Ejército debe ir a Rosario, pero no para construir casas"

En el marco del paquete de medidas anunciadas por el Gobierno para auxiliar a Santa Fe en la lucha que lleva adelante contra la violencia narco en Rosario, Patricia Bullrich criticó la idea de utilizar al Ejército para ayudar en la urbanización de villas, como señaló el presidente Alberto Fernández.

"A mí me parece inconducente. Yo vengo diciendo que tiene que ir el Ejército, pero a construir casas, no me parece que sea el momento ni la oportunidad. Me parece que es el momento y la oportunidad de tener un plan para que no haya tiroteos y muertes todos los días en Rosario", afirmó la titular del PRO y precandidata a Presidente en diálogo con Pastor 910, por Radio La Red.

En la misma línea, Bullrich criticó al Gobierno por, presuntamente, "desarmar" todo el trabajo realizado por la administración de Juntos por el Cambio.

"La verdad es que a mí me da tristeza porque desde el día que yo me fui del Ministerio de Seguridad, comenzaron a desarmar todo lo que habíamos armado. Desde la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, el Plan Rosario, sacaron la Gendarmería, la Prefectura y se desarmó todo el andamiaje político, jurídico y de inteligencia que se había montado para lograr los mejores resultados en años", expresó Bullrich.

Elecciones 2023: qué dijo Patricia Bullrich sobre la interna en Juntos por el Cambio

Por otro lado, Bullrich le respondió a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y posible competidor en la interna de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones presidenciales, quien criticó que detrás de la foto que ella se tomó en la Vendimia junto a Facundo Manes y Emilio Monzó, entre otros dirigentes, estuvo la mano de Mauricio Macri.

"Morales eligió. En enero se sacó una foto junto con Santilli, Larreta y Lousteau. Como presidente del radicalismo, él eligió. Bueno, hay otros radicales y nuestro equipo que elegimos gobernadores que tienen gestión importante, como es el caso de Rodolfo Suárez o quien fuera de gobernador de Mendoza, como Alfredo Cornejo, o el caso de Gustavo Valdés, de Corrientes", afirmó.

"Nadie se puede enojar porque se hagan o se busquen alianzas. Por otro lado, detrás de esa foto estuvo un equipo, que es el que está conmigo, que viene pacientemente trabajando con aquellos radicales que nosotros consideramos que representan un radicalismo de gestión", agregó.