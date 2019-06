Paula Cancio: "El teatro es mi pareja estable y la televisión es mi amante"

"Vinimos a vivir aquí porque sentí que Miguel Angel necesitaba una vuelta. Me gusta mucho vivir en Argentina. Ya me acostumbré al "quilombo" de este país. No me parece algo tan alocado"





"Me cuesta mucho entender la política argentina. Me informo como ciudadana, pero es difícil de entender"





"El teatro es mi pareja estable y la televisión es un amante perfecto porque te da adrenalina. En cambio, el cine tiene otros tiempos"





"Para mí, el trabajo es vital pero el tiempo es irrecuperable y cuando no pasás momentos con tus seres queridos es doloroso"





"Tenemos una predisposición a juzgar a los otros. Yo lo hacía con mis personajes, pero me ayudó mucho haber estudiado psicología"





"No tendría problemas en enamorarme de una mujer. He sentido atracción por algunas mujeres. Yo me enamoro de las personas"





"La maternidad me pego por sorpresa. Llegó a los 20 días de habernos conocido. Y sentí que llegó cuando tenía que hacerlo. Fue un flash "





"Hicimos el test de embarazo juntos. Nos quedamos en silencio un tiempo largo... Preguntó si era de él, porque no teníamos formalismos. Dije que sí, y seguimos adelante "





"Lo más importante que aprendí es a quererme. Dependía mucho del afuera, que me aprueben y me quieran. Es fundamental y así reside la magia"





"Sufrí un episodio muy fuerte de bullying en el colegio y eso cambió mi personalidad. Eso me llevó a poner el foco en el físico y esconder quién era yo. Hoy no le tengo miedo a la vejez, porque además la otra alternativa no me gusta nada"





"Tuve una cadena de problemas de alimentación. A los 13 años tuve un principio de anorexia. Después bulimia, comida compulsiva y luego ortorexia. Aún sigo en tratamiento por la ortorexia porque limita muchas cosas en mi vida"